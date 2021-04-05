Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.04.2021 14:11



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Açıklama

KYA FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-1
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00093908
Bağımsız Denetim Ücreti
2.568 % 0,0200012
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.587,13 % 0,07467061
Fon Yönetim Ücreti
91.988,38 % 0,71646348
Hisse Senedi Komisyonu
14.913,18 % 0,11615324
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
87,56 % 0,00068197
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00227584
Türev Araçlar Komisyonu
952,53 % 0,0074189
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
801,9 % 0,0062457
TOPLAM GİDERLER
121.311,45 % 0,94485002
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.839.228,12 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923285


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:531.425
Değişim :  -1,21% |  -17,45
Açılış :  1.443  
Önceki Kapanış :  1.442  
En Yüksek
1.445 En Düşük
1.420
BIST En Aktif Hisseler17:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SARKY 15,29 125.809.519 % 10,00  
KRONT 66,00 76.424.350 % 10,00  
NTGAZ 12,43 493.260 % 10,00  
MTRKS 30,80 213.167 % 10,00  
TKURU 228,90 2.631.984 % 10,00  
daha fazla
17:53 Alış Satış %  
Dolar 8,1485 8,1613 % 0,73  
Euro 9,6578 9,6677 % 0,80  
Sterlin 11,2553 11,3118 % 0,26  
Frank 8,6938 8,7461 % 0,93  
Riyal 2,1654 2,1763 % 0,60  
daha fazla
17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.743 14,75  
Altın Gr. 457 457 7,05  
Cumhuriyet 3.017 3.063 34,00  
Tam 3.000 3.076 29,81  
Yarım 1.450 1.488 14,43  
Çeyrek 727 744 7,21  
Gümüş.Ons 25,21 25,24 0,34  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 0,13  
B. Petrol 64,16 64,16 2,01  
Seans Raporu 17:53
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru