***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021AçıklamaKYA FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00093908Bağımsız Denetim Ücreti2.568 % 0,0200012Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.587,13 % 0,07467061Fon Yönetim Ücreti91.988,38 % 0,71646348Hisse Senedi Komisyonu14.913,18 % 0,11615324Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu87,56 % 0,00068197Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00227584Türev Araçlar Komisyonu952,53 % 0,0074189Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler801,9 % 0,0062457TOPLAM GİDERLER121.311,45 % 0,94485002DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.839.228,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923285BIST