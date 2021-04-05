***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021AçıklamaKRC FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00043737Bağımsız Denetim Ücreti2.552 % 0,00925735Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.186,15 % 0,09136244Fon Yönetim Ücreti99.381,3 % 0,3605044Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu882,72 % 0,00320206Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar503,25 % 0,00182553Türev Araçlar Komisyonu2.934,91 % 0,01064635Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.168,78 % 0,01149471TOPLAM GİDERLER134.729,68 % 0,48873019DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.567.292,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923286BIST