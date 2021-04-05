***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021AçıklamaKUB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00007867Bağımsız Denetim Ücreti2.568 % 0,00167564Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri84.367,51 % 0,05505034Fon Yönetim Ücreti556.647,62 % 0,36321613Hisse Senedi Komisyonu14.635,5 % 0,00954976Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.458,2 % 0,002909Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.153,72 % 0,00662537Vergiler ve Diğer Harcamalar4.770,55 % 0,00311281Türev Araçlar Komisyonu12.842,95 % 0,00838011Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.264,36 % 0,0314928TOPLAM GİDERLER738.828,98 % 0,48209063DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ153.255.204,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923287BIST