***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.04.2021 14:11
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.01.2021
Açıklama
KRS FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-1
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00062046
Bağımsız Denetim Ücreti
10.906 % 0,05612297
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.571,84 % 0,0904258
Fon Yönetim Ücreti
35.172,15 % 0,18099811
Hisse Senedi Komisyonu
603,54 % 0,00310586
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
116,26 % 0,00059828
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.639,7 % 0,01873013
Türev Araçlar Komisyonu
310,72 % 0,00159898
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.060,98 % 0,06206657
TOPLAM GİDERLER
80.501,76 % 0,41426715
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.432.329,9 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923288
BIST
17:531.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -17,45
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:538,1613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0592
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:539,6677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0765
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6712
En Düşük
9,5657
17:53456,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,67
|Açılış
|: 456,68
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,36
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:53
|SARKY
|15,29
|125.745.852
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.176.322
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|212.797
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|493.061
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.631.984
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.550.313
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|75.434.727
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.296.169
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.599.742
|% 9,90
|
|FENER
|38,50
|1.113.762.925
|% 1,96
|
|GUBRF
|77,70
|1.056.174.063
|% -0,32
|
|GARAN
|6,85
|1.039.583.902
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,93
|942.402.911
|% -4,46
|
|EKGYO
|1,93
|942.402.911
|% -4,46
|
|TSKB
|1,38
|225.999.268
|% -0,72
|
|GARAN
|6,85
|1.039.583.902
|% -0,72
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.599.742
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,19
|291.133.607
|% -2,23
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1485
|8,1613
|% 0,73
|
|Euro
|9,6578
|9,6677
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,2594
|11,3159
|% 0,29
|
|Frank
|8,6979
|8,7503
|% 0,98
|
|Riyal
|2,1672
|2,1781
|% 0,68
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|14,99
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,71
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|0,12
|
|B. Petrol
|64,22
|64,22
|2,07
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL