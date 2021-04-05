***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021AçıklamaKRS FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00062046Bağımsız Denetim Ücreti10.906 % 0,05612297Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.571,84 % 0,0904258Fon Yönetim Ücreti35.172,15 % 0,18099811Hisse Senedi Komisyonu603,54 % 0,00310586Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu116,26 % 0,00059828Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.639,7 % 0,01873013Türev Araçlar Komisyonu310,72 % 0,00159898Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.060,98 % 0,06206657TOPLAM GİDERLER80.501,76 % 0,41426715DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.432.329,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923288BIST