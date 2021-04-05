***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021AçıklamaKRF FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00026744Bağımsız Denetim Ücreti2.367,71 % 0,00525189Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.540,03 % 0,06330546Fon Yönetim Ücreti162.180,27 % 0,3597367Hisse Senedi Komisyonu61.554,96 % 0,13653682Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.019,68 % 0,00226178Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00064814Türev Araçlar Komisyonu6.211,1 % 0,01377702Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.145,7 % 0,0091957TOPLAM GİDERLER266.432,22 % 0,59098093DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.083.048,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923289BIST