***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021AçıklamaKRT FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00049235Bağımsız Denetim Ücreti2.271 % 0,00927372Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.700,61 % 0,10086596Fon Yönetim Ücreti65.480,66 % 0,26739299Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu378,52 % 0,0015457Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.804,37 % 0,0155353Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.671,18 % 0,0231585TOPLAM GİDERLER102.426,91 % 0,41826453DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.488.548,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923290BIST