***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.04.2021 14:11
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.01.2021
Açıklama
KRT FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-1
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00049235
Bağımsız Denetim Ücreti
2.271 % 0,00927372
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.700,61 % 0,10086596
Fon Yönetim Ücreti
65.480,66 % 0,26739299
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
378,52 % 0,0015457
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.804,37 % 0,0155353
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.671,18 % 0,0231585
TOPLAM GİDERLER
102.426,91 % 0,41826453
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.488.548,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923290
BIST
17:581.423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -18,82
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:588,1625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0604
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:589,6716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0804
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6716
En Düşük
9,5657
17:58456,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 6,93
|Açılış
|: 456,93
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,36
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:58
|NTGAZ
|12,43
|502.259
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.577.074
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|216.185
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.632.671
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|189.722.323
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|44.675.707
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|KRTEK
|19,68
|157.079.683
|% -9,97
|
|TRILC
|59,15
|75.502.572
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.159.765
|% 9,90
|
|FENER
|38,26
|1.134.484.136
|% 1,32
|
|GARAN
|6,81
|1.122.502.063
|% -1,30
|
|GUBRF
|75,95
|1.112.510.175
|% -2,57
|
|EKGYO
|1,93
|950.094.382
|% -4,46
|
|EKGYO
|1,93
|950.094.382
|% -4,46
|
|TSKB
|1,38
|226.993.053
|% -0,72
|
|GARAN
|6,81
|1.122.502.063
|% -1,30
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.159.765
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,18
|295.237.176
|% -2,68
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1536
|8,1625
|% 0,75
|
|Euro
|9,6586
|9,6716
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,2724
|11,3290
|% 0,41
|
|Frank
|8,7029
|8,7553
|% 1,03
|
|Riyal
|2,1677
|2,1786
|% 0,70
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|14,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|6,67
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,13
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|2,01
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL