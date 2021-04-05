***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021AçıklamaKPB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-1Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.677,92 % 0,01320803Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.911,89 % 0,04629547Fon Yönetim Ücreti48.550,82 % 0,08352007Hisse Senedi Komisyonu1.487,85 % 0,00255949Tahvil Bono Komisyonu129,32 % 0,00022246Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu16.616,48 % 0,02858468Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.647,2 % 0,01487544Türev Araçlar Komisyonu1.088,15 % 0,0018719Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.573,73 % 0,00614775TOPLAM GİDERLER114.683,36 % 0,19728529DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.130.719,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923291BIST