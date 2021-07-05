***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2021AçıklamaKYA FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0009737Bağımsız Denetim Ücreti5.215,56 % 0,04211974Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.155,72 % 0,16277325Fon Yönetim Ücreti178.957,27 % 1,44522029Hisse Senedi Komisyonu23.486,68 % 0,18967336Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu87,56 % 0,00070712Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00666171Türev Araçlar Komisyonu952,53 % 0,00769243Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.117,8 % 0,04133025TOPLAM GİDERLER234.918,59 % 1,89715184DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.382.698,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946274BIST