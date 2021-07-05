***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2021AçıklamaKRC FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00044749Bağımsız Denetim Ücreti5.275,08 % 0,0195781Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.606,99 % 0,1952473Fon Yönetim Ücreti195.286,79 % 0,72479376Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.493,78 % 0,0092555Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.035,95 % 0,00384486Türev Araçlar Komisyonu12.367,43 % 0,04590088Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.487,4 % 0,02778898TOPLAM GİDERLER276.673,99 % 1,02685686DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.943.773,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946275BIST