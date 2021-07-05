***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2021AçıklamaKUB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000717Bağımsız Denetim Ücreti5.217,36 % 0,00310248Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri180.290,18 % 0,10720867Fon Yönetim Ücreti1.220.672,39 % 0,72586683Hisse Senedi Komisyonu14.812,95 % 0,00880845Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.664,34 % 0,0063415Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.153,72 % 0,00603786Vergiler ve Diğer Harcamalar120.427,45 % 0,07161159Türev Araçlar Komisyonu34.295,7 % 0,02039377Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler91.575,33 % 0,05445482TOPLAM GİDERLER1.688.229,99 % 1,00389766DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ168.167.539,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946276BIST