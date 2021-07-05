***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2021 16:26
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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05.04.2021
Açıklama
KUB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000717
Bağımsız Denetim Ücreti
5.217,36 % 0,00310248
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
180.290,18 % 0,10720867
Fon Yönetim Ücreti
1.220.672,39 % 0,72586683
Hisse Senedi Komisyonu
14.812,95 % 0,00880845
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.664,34 % 0,0063415
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.153,72 % 0,00603786
Vergiler ve Diğer Harcamalar
120.427,45 % 0,07161159
Türev Araçlar Komisyonu
34.295,7 % 0,02039377
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
91.575,33 % 0,05445482
TOPLAM GİDERLER
1.688.229,99 % 1,00389766
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
168.167.539,42 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946276
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,06
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.383
18:058,6941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0297
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7041
En Düşük
8,6270
18:0510,3068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0139
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
18:05501,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,41
|Açılış
|: 501,68
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|3,74
|137.907.202
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.231.464
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|2.669.560
|% -10,00
|
|FADE
|21,88
|60.951.180
|% -7,37
|
|NIBAS
|12,15
|9.089.037
|% -6,47
|
|DIRIT
|3,52
|561.323
|% -6,13
|
|MERIT
|16,07
|894.166
|% -5,86
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% -1,70
|
|EREGL
|18,02
|521.042.506
|% -1,10
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,37
|494.874.881
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% -0,45
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|127.252.223
|% -0,78
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6926
|8,6965
|% 0,37
|
|Euro
|10,2776
|10,2857
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9490
|12,0089
|% -0,13
|
|Frank
|9,3641
|9,4205
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|3,70
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,74
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|-2,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem