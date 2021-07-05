***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2021AçıklamaKRS FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00051557Bağımsız Denetim Ücreti21.307,9 % 0,09111468Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.144,3 % 0,24863077Fon Yönetim Ücreti157.609,61 % 0,67395425Hisse Senedi Komisyonu2.307,41 % 0,00986671Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.867,04 % 0,01653584Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.023,12 % 0,02575546Türev Araçlar Komisyonu1.274,3 % 0,00544903Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.711,65 % 0,11422165TOPLAM GİDERLER277.365,9 % 1,18604397DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.385.802,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946277BIST