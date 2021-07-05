***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2021AçıklamaKRF FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00026366Bağımsız Denetim Ücreti4.895,71 % 0,01070566Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.934,53 % 0,13324815Fon Yönetim Ücreti330.889,63 % 0,72357052Hisse Senedi Komisyonu91.734,01 % 0,20059869Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.302,7 % 0,00284867Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00180384Türev Araçlar Komisyonu19.586,1 % 0,04282976Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.196,38 % 0,02229686TOPLAM GİDERLER520.484,53 % 1,1381658DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.730.115,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946278BIST