***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2021AçıklamaKRT FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00046927Bağımsız Denetim Ücreti5.085,44 % 0,01979283Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.398,18 % 0,2039368Fon Yönetim Ücreti138.768,03 % 0,54009334Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu539,11 % 0,00209825Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.413,21 % 0,01717647Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.435,16 % 0,04450632TOPLAM GİDERLER212.759,7 % 0,82807328DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.693.342,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946279BIST