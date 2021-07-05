***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2021AçıklamaKPB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.649,32 % 0,01714402Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.706,46 % 0,10094922Fon Yönetim Ücreti106.145,28 % 0,17088005Hisse Senedi Komisyonu1.487,85 % 0,00239524Tahvil Bono Komisyonu129,32 % 0,00020819Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu16.616,48 % 0,02675036Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.179,9 % 0,01477844Türev Araçlar Komisyonu1.088,15 % 0,00175178Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.853,88 % 0,01747333TOPLAM GİDERLER218.856,64 % 0,35233063DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ62.116.835,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946280BIST