***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2021AçıklamaKPB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti16.011,61 % 0,0247193Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.413,27 % 0,15193393Fon Yönetim Ücreti167.893,52 % 0,25920002Hisse Senedi Komisyonu1.487,85 % 0,002297Tahvil Bono Komisyonu263,18 % 0,00040631Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu16.931,86 % 0,02614001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar25.022,16 % 0,03863011Türev Araçlar Komisyonu1.088,15 % 0,00167992Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.584,54 % 0,02405997TOPLAM GİDERLER342.696,14 % 0,52906655DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.773.729,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967051BIST