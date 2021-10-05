***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2021AçıklamaKRC FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00043638Bağımsız Denetim Ücreti9.613,56 % 0,0347948Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri79.801,44 % 0,28882903Fon Yönetim Ücreti301.843,58 % 1,09247637Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu20,45 % 0,00007402Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.607,3 % 0,01667541Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar16.906,16 % 0,06118924Türev Araçlar Komisyonu16.388,44 % 0,05931544Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.328,97 % 0,03738412TOPLAM GİDERLER439.630,47 % 1,5911748DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.629.300,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967052BIST