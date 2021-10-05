***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 16:30
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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05.07.2021
Açıklama
KRF FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00026221
Bağımsız Denetim Ücreti
9.467,81 % 0,02059028
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
93.611,95 % 0,20358416
Fon Yönetim Ücreti
501.896,18 % 1,09150717
Hisse Senedi Komisyonu
136.771,31 % 0,29744571
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.818,89 % 0,00613043
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.208,36 % 0,0026279
Türev Araçlar Komisyonu
24.454,26 % 0,05318231
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.408,17 % 0,02915964
TOPLAM GİDERLER
783.757,5 % 1,70448982
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.981.940,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967053
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -19,96
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
18:058,8887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
18:0510,2652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0275
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2453
18:05503,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,96
|Açılış
|: 503,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,22
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|15,84
|3.866.623
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.181.380
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.050.185
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.958.348
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.935.567
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.575.753
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,08
|53.292.324
|% -7,56
|
|RALYH
|4,18
|4.136.798
|% -7,32
|
|MARTI
|1,41
|31.726.449
|% -7,24
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|EREGL
|16,15
|1.405.948.103
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.024.957.634
|% -1,57
|
|THYAO
|13,71
|933.402.493
|% -2,35
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,36
|545.021.252
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|TSKB
|1,19
|174.363.859
|% -1,65
|
|KRDMD
|6,11
|805.423.920
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8804
|8,8887
|% 0,23
|
|Euro
|10,2451
|10,2652
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,0130
|12,0732
|% -0,25
|
|Frank
|9,5364
|9,5938
|% 0,25
|
|Riyal
|2,3625
|2,3743
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|3,25
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,86
|80,86
|-1,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASUZU
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 258 adet işlem
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17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, KTSKR, NUGYO
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17:55
PAMEL, MERIT, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında