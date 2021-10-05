***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2021AçıklamaKRF FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00026221Bağımsız Denetim Ücreti9.467,81 % 0,02059028Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri93.611,95 % 0,20358416Fon Yönetim Ücreti501.896,18 % 1,09150717Hisse Senedi Komisyonu136.771,31 % 0,29744571Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.818,89 % 0,00613043Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.208,36 % 0,0026279Türev Araçlar Komisyonu24.454,26 % 0,05318231Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.408,17 % 0,02915964TOPLAM GİDERLER783.757,5 % 1,70448982DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.981.940,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967053BIST