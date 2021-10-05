***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2021AçıklamaKRS FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00035255Bağımsız Denetim Ücreti33.466,38 % 0,09785731Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri112.859,52 % 0,33000669Fon Yönetim Ücreti512.586,65 % 1,49882813Hisse Senedi Komisyonu2.307,41 % 0,00674698Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.474,71 % 0,01893236Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.762,02 % 0,01977247Türev Araçlar Komisyonu1.274,3 % 0,00372611Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.571,38 % 0,09231624TOPLAM GİDERLER707.422,94 % 2,06853886DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.199.161,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967054BIST