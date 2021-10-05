***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2021AçıklamaKRT FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00036753Bağımsız Denetim Ücreti9.516,84 % 0,02901028Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri84.639,84 % 0,2580085Fon Yönetim Ücreti267.286,5 % 0,8147722Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu539,11 % 0,00164337Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.796,67 % 0,01462174Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.280,35 % 0,04657925TOPLAM GİDERLER382.179,88 % 1,16500288DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.805.058,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967055BIST