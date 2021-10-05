***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2021AçıklamaKUB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00006408Bağımsız Denetim Ücreti9.508 % 0,0050532Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri308.582,3 % 0,16400161Fon Yönetim Ücreti2.055.426,92 % 1,09239359Hisse Senedi Komisyonu15.231,93 % 0,00809528Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19.551,62 % 0,01039106Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.153,72 % 0,00539638Vergiler ve Diğer Harcamalar147.820,42 % 0,07856182Türev Araçlar Komisyonu39.874,73 % 0,02119214Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler153.392,21 % 0,08152305TOPLAM GİDERLER2.759.662,42 % 1,46667221DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ188.158.090,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967056BIST