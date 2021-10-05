***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2021AçıklamaKYA FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00098132Bağımsız Denetim Ücreti9.501,6 % 0,07733368Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.681,27 % 0,24971535Fon Yönetim Ücreti268.015,91 % 2,18138583Hisse Senedi Komisyonu33.199,12 % 0,27020817Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu87,56 % 0,00071265Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.208,36 % 0,00983486Türev Araçlar Komisyonu952,53 % 0,00775266Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.868,77 % 0,05590503TOPLAM GİDERLER350.635,69 % 2,85382955DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.286.497,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967057BIST