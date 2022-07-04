***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2022AçıklamaKRT FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.589,22 % 0,00172836Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00007186Bağımsız Denetim Ücreti10.786,32 % 0,00519408Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri178.503,96 % 0,08595737Fon Yönetim Ücreti1.124.730,81 % 0,54160648Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 361,29 % 0,64929422DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ207.665.686,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041128BIST