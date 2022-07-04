***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.07.2022 15:29
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Açıklama
KRT FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.589,22 % 0,00172836
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
149,22 % 0,00007186
Bağımsız Denetim Ücreti
10.786,32 % 0,00519408
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
178.503,96 % 0,08595737
Fon Yönetim Ücreti
1.124.730,81 % 0,54160648
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 361,29 % 0,64929422
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
207.665.686,38 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041128
BIST
14:152.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -10,76
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
14:1516,9947
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1685
|Açılış
|: 17,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9948
En Düşük
16,7799
14:1517,4987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0381
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
14:15983,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,76
|Açılış
|: 983,53
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler14:15
|OYAYO
|10,39
|11.046.022
|% 9,25
|
|GZNMI
|45,50
|23.377.285
|% 8,13
|
|CANTE
|42,98
|33.596.959
|% 7,45
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|PEGYO
|2,25
|43.705.039
|% 6,13
|
|ULUSE
|207,00
|11.939.673
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|LIDFA
|9,43
|27.082.449
|% -6,08
|
|THYAO
|46,84
|2.349.237.170
|% -1,76
|
|HEKTS
|30,44
|971.525.249
|% 5,69
|
|EREGL
|25,84
|910.929.056
|% -0,46
|
|SASA
|40,04
|854.628.454
|% -1,14
|
|SISE
|21,10
|841.397.096
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,84
|818.194.544
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,25
|556.915.819
|% -0,70
|
|ODAS
|2,77
|305.538.214
|% 1,47
|
|TSKB
|1,98
|117.274.004
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,49
|228.622.807
|% 2,05
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9858
|16,9947
|% 1,00
|
|Euro
|17,4833
|17,4987
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,3398
|20,4418
|% 0,27
|
|Frank
|17,5198
|17,6254
|% 0,58
|
|Riyal
|4,5106
|4,5332
|% 0,99
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-9,00
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,96
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|33,00
|
|Tam
|6.572
|6.651
|25,00
|
|Yarım
|3.217
|3.252
|12,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.625
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,74
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,83
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 61 kaybederek (% -0.64 ) 2, 591
-
14:30XU100
Endeks 2, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 16, 405.00 milyon TL de
-
14:30KAPLM
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 45.94 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 367 adet işlem
-
14:29OYLUM
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 425, 200 adet işlem
-
14:28DYOBY
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 017, 765 adet işlem