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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

04.07.2022 15:29
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Açıklama

KPB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.589,22 % 0,00206222
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
149,22 % 0,00008574
Bağımsız Denetim Ücreti
10.756,96 % 0,00618052
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
145.048,7 % 0,08333919
Fon Yönetim Ücreti
301.872,06 % 0,17344364
Hisse Senedi Komisyonu
17.372,17 % 0,00998136
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
145.650,2 % 0,08368479
Türev Araçlar Komisyonu
2.504,34 % 0,00143889
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.408,79 % 0,01344976
TOPLAM GİDERLER
650.351,66 % 0,37366611
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
174.046.199,93 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041124


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RTALB 7,02 79.492.897 % 9,86  
GZNMI 46,20 39.019.224 % 9,79  
CANTE 43,28 53.146.803 % 8,20  
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Çeyrek 1.586 1.609 -10,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,17 -0,82  
Gümüş Gr. 10,45 10,46 -0,35  
B. Petrol 104 104 -9,96  
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