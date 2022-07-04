***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2022AçıklamaKPB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.589,22 % 0,00206222Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00008574Bağımsız Denetim Ücreti10.756,96 % 0,00618052Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri145.048,7 % 0,08333919Fon Yönetim Ücreti301.872,06 % 0,17344364Hisse Senedi Komisyonu17.372,17 % 0,00998136Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar145.650,2 % 0,08368479Türev Araçlar Komisyonu2.504,34 % 0,00143889Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.408,79 % 0,01344976TOPLAM GİDERLER650.351,66 % 0,37366611DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ174.046.199,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041124BIST