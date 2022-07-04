***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2022AçıklamaKRC FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.589,22 % 0,02646023Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00110007Bağımsız Denetim Ücreti10.784,44 % 0,07950439Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.320,64 % 0,55527423Fon Yönetim Ücreti98.360,07 % 0,72512411Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu476,31 % 0,00351142Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.576,43 % 0,01162166Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00828039Türev Araçlar Komisyonu3.857,57 % 0,02843854Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.193,64 % 0,04566038TOPLAM GİDERLER201.430,74 % 1,48497542DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.564.584,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041125BIST