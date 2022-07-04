***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.07.2022 15:29
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.04.2022
Açıklama
KRC FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.589,22 % 0,02646023
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
149,22 % 0,00110007
Bağımsız Denetim Ücreti
10.784,44 % 0,07950439
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
75.320,64 % 0,55527423
Fon Yönetim Ücreti
98.360,07 % 0,72512411
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
476,31 % 0,00351142
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.576,43 % 0,01162166
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00828039
Türev Araçlar Komisyonu
3.857,57 % 0,02843854
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.193,64 % 0,04566038
TOPLAM GİDERLER
201.430,74 % 1,48497542
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.564.584,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041125
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1667
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0985
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3779
18:05964,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -12,82
|Açılış
|: 964,96
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
963,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9753
|16,9929
|% 0,99
|
|Euro
|17,4137
|17,4383
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,2087
|20,3100
|% -0,37
|
|Frank
|17,4685
|17,5738
|% 0,29
|
|Riyal
|4,5109
|4,5335
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-38,27
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-13,28
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.468
|6.580
|-46,00
|
|Yarım
|3.166
|3.217
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.608
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|-0,32
|
|B. Petrol
|103
|103
|-10,91
|