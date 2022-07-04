***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2022AçıklamaKRF FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.589,22 % 0,00434623Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00018069Bağımsız Denetim Ücreti10.786,5 % 0,01306149Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri120.081,46 % 0,14540793Fon Yönetim Ücreti596.021,56 % 0,72172892Hisse Senedi Komisyonu159.593,1 % 0,193253Tahvil Bono Komisyonu65,31 % 0,00007908Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.832,48 % 0,0058517Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar41.323,4 % 0,05003895Türev Araçlar Komisyonu4.032,99 % 0,00488359Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.719,87 % 0,01661354TOPLAM GİDERLER954.195,11 % 1,15544513DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ82.582.468,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041126BIST