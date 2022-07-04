***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2022AçıklamaKRS FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.589,22 % 0,00173169Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00007199Bağımsız Denetim Ücreti6.384,95 % 0,00308054Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri288.714,62 % 0,139296Fon Yönetim Ücreti2.627.791,25 % 1,26782912Hisse Senedi Komisyonu2.638,62 % 0,00127305Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17.405,69 % 0,00839771Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu332,59 % 0,00016046Vergiler ve Diğer Harcamalar1.154,23 % 0,00055688Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.632,48 % 0,01815652TOPLAM GİDERLER2.985.792,87 % 1,44055398DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ207.266.989,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041127BIST