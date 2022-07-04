***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.07.2022 15:29
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Açıklama
KUB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.589,22 % 0,00058571
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
149,22 % 0,00002435
Bağımsız Denetim Ücreti
10.783,4 % 0,0017597
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
606.039,53 % 0,09889719
Fon Yönetim Ücreti
4.435.282,48 % 0,72377619
Hisse Senedi Komisyonu
63.609,21 % 0,01038014
Tahvil Bono Komisyonu
377,19 % 0,00006155
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.643,89 % 0,00222649
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
332,59 % 0,00005427
Vergiler ve Diğer Harcamalar
62.061,34 % 0,01012754
Türev Araçlar Komisyonu
41.269,54 % 0,00673461
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
371.335,48 % 0,06059677
TOPLAM GİDERLER
5.608.473,09 % 0,91522452
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
612.797.511,83 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041129
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1471
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1162
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3779
18:05964,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -13,28
|Açılış
|: 964,50
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9754
|16,9947
|% 1,00
|
|Euro
|17,4167
|17,4389
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,1557
|20,2568
|% -0,64
|
|Frank
|17,4483
|17,5534
|% 0,17
|
|Riyal
|4,5097
|4,5324
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-42,59
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-12,81
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.472
|6.586
|-40,00
|
|Yarım
|3.168
|3.221
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.610
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,47
|-0,34
|
|B. Petrol
|104
|104
|-9,68
|