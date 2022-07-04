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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

04.07.2022 15:29
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Açıklama

KUB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.589,22 % 0,00058571
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
149,22 % 0,00002435
Bağımsız Denetim Ücreti
10.783,4 % 0,0017597
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
606.039,53 % 0,09889719
Fon Yönetim Ücreti
4.435.282,48 % 0,72377619
Hisse Senedi Komisyonu
63.609,21 % 0,01038014
Tahvil Bono Komisyonu
377,19 % 0,00006155
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.643,89 % 0,00222649
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
332,59 % 0,00005427
Vergiler ve Diğer Harcamalar
62.061,34 % 0,01012754
Türev Araçlar Komisyonu
41.269,54 % 0,00673461
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
371.335,48 % 0,06059677
TOPLAM GİDERLER
5.608.473,09 % 0,91522452
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
612.797.511,83 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041129


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CANTE 43,28 53.146.803 % 8,20  
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Yarım 3.168 3.221 -19,00  
Çeyrek 1.587 1.610 -9,00  
Gümüş.Ons 19,13 19,16 -0,83  
Gümüş Gr. 10,45 10,47 -0,34  
B. Petrol 104 104 -9,68  
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