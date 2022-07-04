***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2022AçıklamaKUB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.589,22 % 0,00058571Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00002435Bağımsız Denetim Ücreti10.783,4 % 0,0017597Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri606.039,53 % 0,09889719Fon Yönetim Ücreti4.435.282,48 % 0,72377619Hisse Senedi Komisyonu63.609,21 % 0,01038014Tahvil Bono Komisyonu377,19 % 0,00006155Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.643,89 % 0,00222649Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu332,59 % 0,00005427Vergiler ve Diğer Harcamalar62.061,34 % 0,01012754Türev Araçlar Komisyonu41.269,54 % 0,00673461Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler371.335,48 % 0,06059677TOPLAM GİDERLER5.608.473,09 % 0,91522452DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ612.797.511,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041129BIST