***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.07.2022 15:29
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Açıklama
KYA FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.806,34 % 0,00744107
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
149,22 % 0,0006147
Bağımsız Denetim Ücreti
10.783,16 % 0,04442033
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.962,62 % 0,14814502
Fon Yönetim Ücreti
351.152,02 % 1,44654149
Hisse Senedi Komisyonu
34.360,52 % 0,1415453
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
422,87 % 0,00174198
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00462693
Türev Araçlar Komisyonu
1.017,26 % 0,00419052
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.705,12 % 0,02762118
TOPLAM GİDERLER
443.482,33 % 1,82688851
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.275.281,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041130
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1519
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,3957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1411
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3404
18:05965,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -12,34
|Açılış
|: 965,43
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
963,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9258
|16,9781
|% 0,90
|
|Euro
|17,3307
|17,3957
|% -0,80
|
|Sterlin
|20,1731
|20,2743
|% -0,55
|
|Frank
|17,4482
|17,5533
|% 0,17
|
|Riyal
|4,5088
|4,5314
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-12,70
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.472
|6.585
|-41,00
|
|Yarım
|3.168
|3.220
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.609
|-10,00
|