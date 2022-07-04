***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2022AçıklamaKYA FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.806,34 % 0,00744107Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,0006147Bağımsız Denetim Ücreti10.783,16 % 0,04442033Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.962,62 % 0,14814502Fon Yönetim Ücreti351.152,02 % 1,44654149Hisse Senedi Komisyonu34.360,52 % 0,1415453Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu422,87 % 0,00174198Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00462693Türev Araçlar Komisyonu1.017,26 % 0,00419052Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.705,12 % 0,02762118TOPLAM GİDERLER443.482,33 % 1,82688851DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.275.281,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041130BIST