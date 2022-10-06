***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2022AçıklamaKPB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.479,56 % 0,00259636Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,0000707Bağımsız Denetim Ücreti16.506,3 % 0,00782112Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri253.101,38 % 0,11992603Fon Yönetim Ücreti555.905,39 % 0,26340247Hisse Senedi Komisyonu17.372,17 % 0,00823139Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar322.523,1 % 0,15281986Türev Araçlar Komisyonu2.504,34 % 0,00118662Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler42.388 % 0,02008454TOPLAM GİDERLER1.215.929,46 % 0,57613909DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ211.047.901,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068233BIST