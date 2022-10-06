***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2022AçıklamaKRC FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.479,56 % 0,04696141Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00127886Bağımsız Denetim Ücreti16.790,4 % 0,14389859Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri114.135,75 % 0,97817641Fon Yönetim Ücreti128.654,61 % 1,10260724Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu643,92 % 0,00551858Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.576,43 % 0,01351046Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,01303627Türev Araçlar Komisyonu5.420 % 0,04645097Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.245,5 % 0,0878069TOPLAM GİDERLER284.616,49 % 2,43924569DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.668.217,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068234BIST