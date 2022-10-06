***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2022AçıklamaKRF FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.479,56 % 0,00680905Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00018542Bağımsız Denetim Ücreti16.776,48 % 0,0208469Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri182.142,46 % 0,22633503Fon Yönetim Ücreti883.514,93 % 1,09787899Hisse Senedi Komisyonu181.418,38 % 0,22543527Tahvil Bono Komisyonu211,45 % 0,00026275Gecelik Ters Repo Komisyonu52,5 % 0,00006524Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.832,48 % 0,00600497Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar41.721,3 % 0,05184399Türev Araçlar Komisyonu8.506,17 % 0,01056999Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.183,67 % 0,02383814TOPLAM GİDERLER1.343.988,6 % 1,67007574DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ80.474.709,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068235BIST