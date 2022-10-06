***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2022AçıklamaKRS FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.479,56 % 0,00261247Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00007114Bağımsız Denetim Ücreti8.034,95 % 0,0038308Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri506.549,88 % 0,2415064Fon Yönetim Ücreti4.038.980,92 % 1,92565386Hisse Senedi Komisyonu2.638,62 % 0,00125801Tahvil Bono Komisyonu65,72 % 0,00003133Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17.405,69 % 0,00829846Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu332,59 % 0,00015857Vergiler ve Diğer Harcamalar1.552,13 % 0,00074Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler56.460,99 % 0,02691875TOPLAM GİDERLER4.637.650,27 % 2,21107981DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ209.745.946,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068236BIST