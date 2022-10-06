***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2022AçıklamaKRT FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.479,56 % 0,00247811Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00006748Bağımsız Denetim Ücreti16.791,34 % 0,00759381Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri276.478,99 % 0,12503634Fon Yönetim Ücreti1.820.529,91 % 0,82332623Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00068791Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.147,83 % 0,02132239TOPLAM GİDERLER2.168.097,95 % 0,98051226DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ221.118.901,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068237BIST