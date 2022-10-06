***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2022AçıklamaKUB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.479,56 % 0,000875Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00002383Bağımsız Denetim Ücreti16.789,36 % 0,002681Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri988.168,95 % 0,15779512Fon Yönetim Ücreti6.886.143,03 % 1,09960933Hisse Senedi Komisyonu74.044,56 % 0,01182376Tahvil Bono Komisyonu421,44 % 0,0000673Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.643,89 % 0,00217872Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu332,59 % 0,00005311Vergiler ve Diğer Harcamalar62.459,24 % 0,00997376Türev Araçlar Komisyonu48.772 % 0,00778813Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler603.390,1 % 0,09635196TOPLAM GİDERLER8.699.793,94 % 1,38922101DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ626.235.413,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068238BIST