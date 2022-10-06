***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2022AçıklamaKYA FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2022-3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.744,46 % 0,01082013Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,0005883Bağımsız Denetim Ücreti16.788,18 % 0,06618797Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.248,04 % 0,22175981Fon Yönetim Ücreti557.486,96 % 2,19791127Hisse Senedi Komisyonu73.908,82 % 0,29138803Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu422,87 % 0,00166718Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00599699Türev Araçlar Komisyonu1.017,26 % 0,00401058Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.726 % 0,04228762TOPLAM GİDERLER721.012,91 % 2,84261788DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.364.397,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068239BIST