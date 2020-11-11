***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBESTISIN Kodu TRYKARP00032Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1263 12.11.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1263 KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:00 KURUCU 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerWWW.KAREPORTFOY.COM.TR - WWW.KAP.ORG.TRFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi, Türkiye ve diğer ülkerin sermaye piyasalarında işlem gören sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak uzun vadede TL bazında yüksek reel getiri sağlamaktır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1263 0,00096 0,3504 0,00096 0,3504Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞEREF DURNA 27.07.2020 10 TÜREV ARAÇLAR, DÜZEY 3 LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAHMET KARAAHMETOĞLU 27.07.2015 2008-2015 KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş -PORTFÖY YÖNETİCİSİ 14 TÜREV ARAÇLAR, DÜZEY 3 LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaALTUNİZADE MAH KISIKLI CAD NO:4 SARKUYSAN-AK İŞ MERKEZİ 0216 559 60 00 0216 559 60 60 fon@kareportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaAHMET KARAAHMETOĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ 216-559 60 00 ahmet.karaahmetoglu@kareportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887966BIST