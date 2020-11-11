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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.11.2020 16:51
GÜNCEL HABERLER



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST
ISIN Kodu TRYKARP00032
Fonun Süresi SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1263 12.11.2020

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1263 KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:00 KURUCU 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
WWW.KAREPORTFOY.COM.TR - WWW.KAP.ORG.TR

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi, Türkiye ve diğer ülkerin sermaye piyasalarında işlem gören sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak uzun vadede TL bazında yüksek reel getiri sağlamaktır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1263 0,00096 0,3504 0,00096 0,3504

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 27.07.2020 10 TÜREV ARAÇLAR, DÜZEY 3 LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AHMET KARAAHMETOĞLU 27.07.2015 2008-2015 KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş -PORTFÖY YÖNETİCİSİ 14 TÜREV ARAÇLAR, DÜZEY 3 LİSANSI

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
ALTUNİZADE MAH KISIKLI CAD NO:4 SARKUYSAN-AK İŞ MERKEZİ 0216 559 60 00 0216 559 60 60 fon@kareportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
AHMET KARAAHMETOĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ 216-559 60 00 ahmet.karaahmetoglu@kareportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887966


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KUTPO 37,62 147.920.643 % 10,00  
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Riyal 2,0850 2,0954 % -3,81  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.864 -9,49  
Altın Gr. 470 470 -21,23  
Cumhuriyet 3.152 3.200 -145,00  
Tam 3.136 3.217 -146,45  
Yarım 1.516 1.556 -70,84  
Çeyrek 760 778 -35,42  
Gümüş.Ons 24,16 24,19 0,05  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,23  
B. Petrol 44,28 44,28 0,67  
Seans Raporu 18:05
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