***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.01.2021 13:51
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan-Ak İş Merkezi No: 4/2 İç Kapı No:10 34662 ÜSKÜDAR- İSTANBUL fon@kareportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901817
BIST
14:031.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.554
14:037,4446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
14:039,0686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0354
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
14:03444,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,88
|Açılış
|: 444,13
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler14:03
|PSDTC
|31,24
|16.283.061
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.283.061
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.283.061
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.283.061
|% 10,00
|
|DAGHL
|15,07
|2.938.896
|% 10,00
|
|ESEN
|22,08
|207.109.946
|% -6,20
|
|NATEN
|37,64
|68.551.351
|% -5,81
|
|FORMT
|5,59
|23.656.137
|% -5,57
|
|ORMA
|18,07
|689.404
|% -5,39
|
|RODRG
|16,71
|11.851.872
|% -3,91
|
|TKFEN
|19,05
|944.960.355
|% 2,42
|
|KOZAL
|117,50
|660.987.246
|% -1,26
|
|EKGYO
|2,45
|626.650.933
|% 0,00
|
|PGSUS
|73,95
|282.217.406
|% 0,96
|
|JANTS
|525,00
|266.165.458
|% 8,85
|
|EKGYO
|2,45
|626.650.933
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,20
|76.155.284
|% 1,69
|
|ODAS
|3,94
|243.645.284
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|84.567.636
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,56
|125.427.164
|% 0,39
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4415
|7,4446
|% -0,13
|
|Euro
|9,0635
|9,0686
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,1474
|10,1983
|% -0,10
|
|Frank
|8,3492
|8,3995
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9787
|1,9887
|% -0,11
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|0,33
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.936
|3.011
|3,71
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|1,79
|
|Çeyrek
|712
|728
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,67
|56,67
|0,09
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:17SNKRN
Yüzde 7.07 oranında artışla 30.00 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 385 adet işlem
-
14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 64 artarak (% 0.28 ) 1, 691
-
14:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, EKGYO, SISE
-
14:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, TKFEN
-
14:16XU100
Endeks 1, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 19, 390.00 milyon TL de