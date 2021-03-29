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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.03.2021 15:05



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYŞE ÇATAKLI ÖZANT 13.01.2021 27 YIL DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921434


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRTEK 17,60 30.920.684 % 10,00  
TRILC 50,40 179.962.791 % 10,00  
AYES 12,87 625.352 % 10,00  
LUKSK 73,20 5.561.845 % 9,99  
SAYAS 27,78 62.086.238 % 9,98  
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Altın Ons 1.723 1.723 -9,42  
Altın Gr. 454 454 4,09  
Cumhuriyet 3.001 3.046 32,00  
Tam 2.986 3.063 36,66  
Yarım 1.443 1.482 17,74  
Çeyrek 724 741 8,87  
Gümüş.Ons 24,86 24,89 -0,18  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,04  
B. Petrol 64,09 64,09 -0,34  
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