***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2021 15:07
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYŞE ÇATAKLI ÖZANT 13.01.2021 27 YIL DÜZEY3 VE TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921436
BIST
16:281.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:288,1816
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1013
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:289,6490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0873
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:28453,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,74
|Açılış
|: 453,87
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:28
|TRILC
|50,40
|179.972.216
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.940.906
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.098.128
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|METUR
|26,98
|3.421.841
|% -8,48
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|52.922.148
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,90
|1.415.694.193
|% 4,70
|
|GARAN
|6,90
|1.299.318.989
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,48
|894.950.304
|% 7,94
|
|EKGYO
|2,00
|802.401.960
|% 8,11
|
|PETKM
|5,66
|564.841.975
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,00
|802.401.960
|% 8,11
|
|KRDMD
|6,90
|1.415.694.193
|% 4,70
|
|GARAN
|6,90
|1.299.318.989
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,48
|894.950.304
|% 7,94
|
|DOHOL
|3,30
|354.702.886
|% 1,85
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1728
|8,1816
|% 1,25
|
|Euro
|9,6329
|9,6490
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,2961
|11,3528
|% 1,67
|
|Frank
|8,6883
|8,7406
|% 1,39
|
|Riyal
|2,1772
|2,1881
|% 1,35
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-15,03
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|33,00
|
|Tam
|2.985
|3.062
|35,00
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|16,93
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,31
|
Seans Raporu
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