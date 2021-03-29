***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2021 15:08
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYŞE ÇATAKLI ÖZANT 13.01.2021 27 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921438
BIST
16:281.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:288,1816
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1013
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:289,6490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0873
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:28453,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,74
|Açılış
|: 453,87
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:28
|TRILC
|50,40
|179.972.216
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.940.906
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.098.128
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|METUR
|26,98
|3.421.841
|% -8,48
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|52.922.148
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,90
|1.415.694.193
|% 4,70
|
|GARAN
|6,90
|1.299.318.989
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,48
|894.950.304
|% 7,94
|
|EKGYO
|2,00
|802.401.960
|% 8,11
|
|PETKM
|5,66
|564.841.975
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,00
|802.401.960
|% 8,11
|
|KRDMD
|6,90
|1.415.694.193
|% 4,70
|
|GARAN
|6,90
|1.299.318.989
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,48
|894.950.304
|% 7,94
|
|DOHOL
|3,30
|354.702.886
|% 1,85
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1728
|8,1816
|% 1,25
|
|Euro
|9,6329
|9,6490
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,2984
|11,3550
|% 1,69
|
|Frank
|8,6919
|8,7442
|% 1,43
|
|Riyal
|2,1781
|2,1890
|% 1,39
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-8,06
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,25
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|35,00
|
|Tam
|2.990
|3.066
|38,88
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|18,81
|
|Çeyrek
|725
|741
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|64,31
|64,31
|-0,12
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:41AKCNS
Yüzde 9.92 oranında artışla 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 953 adet işlem
-
16:39PRZMA
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 824 adet işlem
-
16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, EREGL, OYAKC
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 99 artarak (% 0.59 ) 1, 202
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KRDMB, AYES, KRTEK, PRZMA, SANKO, SAYAS, TRILC, AKCNS, IZFAS