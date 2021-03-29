***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2021 15:10
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
WWW.kareportfoy.com.tr www.kap.gov.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dahil edilebilir
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYŞE ÇATAKLI ÖZANT 13.01.2021 27 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921440
BIST
16:541.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,45
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:548,1840
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1037
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:549,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0907
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:54449,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,85
|Açılış
|: 449,28
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:54
|TRILC
|50,40
|180.001.952
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.982.090
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.613.158
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.297.752
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|METUR
|27,44
|3.679.936
|% -6,92
|
|KRDMD
|6,90
|1.476.363.615
|% 4,70
|
|GARAN
|6,89
|1.362.218.278
|% 0,15
|
|BJKAS
|7,43
|934.168.800
|% 7,22
|
|EKGYO
|2,01
|818.595.838
|% 8,65
|
|PETKM
|5,68
|622.142.409
|% 4,41
|
|EKGYO
|2,01
|818.595.838
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,90
|1.476.363.615
|% 4,70
|
|GARAN
|6,89
|1.362.218.278
|% 0,15
|
|BJKAS
|7,43
|934.168.800
|% 7,22
|
|PETKM
|5,68
|622.142.409
|% 4,41
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1802
|8,1840
|% 1,28
|
|Euro
|9,6405
|9,6524
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,2626
|11,3191
|% 1,37
|
|Frank
|8,6779
|8,7302
|% 1,27
|
|Riyal
|2,1748
|2,1857
|% 1,24
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-22,83
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|24,00
|
|Tam
|2.975
|3.052
|24,94
|
|Yarım
|1.438
|1.476
|12,07
|
|Çeyrek
|721
|738
|6,03
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|-0,66
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 2 artarak (% 0.69 ) 1, 203
-
17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, ENKAI, KRTEK, TRILC, KRDMA, SANKO, RTALB, PAGYO, EUKYO, SAYAS
-
17:08
BLCYT, AYES, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:08
UZERB, ISYAT, KERVN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:08
Bu seansda işlem gören 218 hisse senedinden 120 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 83 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem