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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.05.2021 14:31



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AHMET KARAAHMETOĞLU 27.07.2015 2008-2015 KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş- PORTFÖY YÖNETİCİSİ 17 TÜREV ARAÇLAR, DÜZEY 3 LİSANSI
METİNCAN DURUEL 31.03.2021 2016-2021 KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-ANALİST 5 TÜREV ARAÇLAR, DÜZEY 3 LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936523


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Altın Gr. 497 497 -4,29  
Cumhuriyet 3.271 3.320 161,00  
Tam 3.255 3.339 160,89  
Yarım 1.573 1.615 77,83  
Çeyrek 789 808 38,91  
Gümüş.Ons 27,55 27,58 0,14  
Gümüş Gr. 7,41 7,41 -0,05  
B. Petrol 68,26 68,26 -0,45  
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