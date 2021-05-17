***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.05.2021 14:31
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AHMET KARAAHMETOĞLU 27.07.2015 2008-2015 KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 17 TÜREV ARAÇLAR, DÜZEY 3 LİSANSI
METİNCAN DURUEL 31.03.2021 2016-2021 KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANALİST 5 TÜREV ARAÇLAR, DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936524
BIST
15:231.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,89
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
15:238,3642
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0912
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
15:2310,1699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,1010
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
15:23497,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,53
|Açılış
|: 497,62
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler15:20
|NTGAZ
|9,90
|25.734.374
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|71.837.657
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.782.832
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|GSDDE
|5,51
|5.330.573
|% 9,98
|
|CEOEM
|9,81
|160.395.435
|% -8,74
|
|IHGZT
|1,50
|7.986.450
|% -7,41
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|TGSAS
|15,49
|14.620.380
|% -6,01
|
|EREGL
|19,71
|904.346.462
|% -1,40
|
|GARAN
|7,83
|750.832.148
|% 1,95
|
|THYAO
|13,45
|540.757.604
|% 0,45
|
|PETKM
|6,33
|473.904.278
|% -1,25
|
|KOZAL
|128,00
|464.797.691
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,90
|232.089.022
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,12
|220.743.348
|% 0,47
|
|GARAN
|7,83
|750.832.148
|% 1,95
|
|GSRAY
|3,33
|311.673.164
|% -5,93
|
|KARSN
|4,53
|340.940.828
|% 3,90
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3609
|8,3642
|% -1,08
|
|Euro
|10,1605
|10,1663
|% -1,02
|
|Sterlin
|11,7462
|11,8051
|% -1,16
|
|Frank
|9,2405
|9,2962
|% -1,09
|
|Riyal
|2,2241
|2,2352
|% -1,06
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|5,55
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|161,00
|
|Tam
|3.256
|3.341
|162,03
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,38
|
|Çeyrek
|789
|808
|39,19
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|-0,27
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:32ATAGY
Yüzde 4.66 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 096, 917 adet işlem
-
15:31DAGI
Yüzde 4.95 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 939, 532 adet işlem
-
15:30AVGYO
Yüzde 7.42 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 946, 962 adet işlem
-
15:29AKSA
Yüzde 5.37 oranında artışla 16.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 500, 819 adet işlem
-
15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, ARCLK, EREGL