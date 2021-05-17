***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAHMET KARAAHMETOĞLU 27.07.2015 2015-DEVAM KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ BİRİM MÜDÜRÜ - 2008-2015 KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAZİNE VE SATIŞ MÜDÜRÜ 17 SPL DÜZEY 3 LİSANSI-TÜREV ARAÇLAR LİSANSIMETİNCAN DURUEL 31.03.2021 2016-2021 KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANALİST 5 TÜREV ARAÇLAR, DÜZEY 3 LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936527BIST