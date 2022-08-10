***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.08.2022 15:54
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetigulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
37 0,007 2,55 0,007 2,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054156
BIST
15:462.813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 28,00
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.819
En Düşük
2.764
15:4617,9578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0589
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
15:4618,5322
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2545
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
15:461.041,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.041,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler15:46
|MGROS
|66,10
|383.959.954
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|196.453.275
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|244.636.105
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.812.250
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|17.114.732
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|12.734.690
|% -9,97
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAA
|27,00
|1.447.695.693
|% -9,88
|
|KOZAL
|158,70
|1.548.926.706
|% -8,58
|
|THYAO
|59,50
|2.859.915.903
|% 1,54
|
|YKBNK
|5,40
|2.034.421.431
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,79
|1.551.346.033
|% 3,27
|
|KOZAL
|158,70
|1.548.926.706
|% -8,58
|
|KOZAA
|27,00
|1.447.695.693
|% -9,88
|
|YKBNK
|5,40
|2.034.421.431
|% 3,05
|
|EKGYO
|3,54
|1.105.643.449
|% 2,31
|
|ZOREN
|2,69
|688.185.697
|% 3,86
|
|ODAS
|3,96
|977.336.906
|% -5,49
|
|TSKB
|3,39
|615.926.563
|% 4,31
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9466
|17,9578
|% 0,33
|
|Euro
|18,5194
|18,5322
|% 1,39
|
|Sterlin
|21,8846
|21,9943
|% 1,47
|
|Frank
|18,9655
|19,0797
|% 1,36
|
|Riyal
|4,7569
|4,7808
|% 0,13
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,19
|
|Altın Gr.
|1.041
|1.041
|7,68
|
|Cumhuriyet
|6.940
|7.045
|35,00
|
|Tam
|6.959
|7.033
|36,00
|
|Yarım
|3.391
|3.438
|17,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.719
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,60
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,15
|
|B. Petrol
|96,39
|96,39
|0,08
|
Seans Raporu
15:46
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-
16:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 5 artarak (% 0.99 ) 2, 487
-
16:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, YGYO, DOGUB, SNGYO, KERVN, ASUZU, DMSAS, OBASE, AYES, MGROS
-
16:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, OLMK, TIRE
-
16:01
GRNYO, ETYAT, MIPAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:01
POLTK, PSDTC, ARMDA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında