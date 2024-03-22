***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.03.2024 15:01
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TANSU KÜTÜK 12.03.2024 9 YIL SPL DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261449
BIST
'
17:279.108
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -32,33
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.084
En Yüksek
9.223
17:2732,0159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0093
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
17:2734,6814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1946
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
17:272.237,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,15
|Açılış
|: 2.237,83
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler17:25
|MEKAG
|66,55
|109.487.954
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|172.797.363
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|53.183.954
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|MEGMT
|50,15
|217.755.162
|% 9,98
|
|ENSRI
|33,30
|193.115.296
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|937.659.650
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,51
|94.398.357
|% -9,94
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|DAGHL
|16,16
|14.492.025
|% -9,57
|
|THYAO
|288,75
|11.024.904.685
|% 1,14
|
|YKBNK
|26,34
|4.834.050.753
|% 1,39
|
|ISCTR
|11,02
|4.012.698.894
|% -1,17
|
|VESTL
|85,35
|3.792.140.195
|% -0,52
|
|AKBNK
|45,46
|3.471.014.848
|% 0,93
|
|ISCTR
|11,02
|4.012.698.894
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,34
|4.834.050.753
|% 1,39
|
|ZOREN
|5,33
|841.132.919
|% -2,38
|
|EKGYO
|10,10
|1.186.698.063
|% -3,90
|
|PETKM
|22,94
|2.679.215.331
|% 0,09
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0104
|32,0157
|% -0,03
|
|Euro
|34,6558
|34,6790
|% -0,56
|
|Sterlin
|41,1437
|41,3499
|% -0,44
|
|Frank
|36,3434
|36,5256
|% -0,09
|
|Riyal
|8,7033
|8,7469
|% -0,03
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,77
|% 0,66
|
|Platin
|900,08
|901,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.006,99
|1.009,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,53
|85,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.172,47
|2.172,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:25
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-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -61, 48 kaybederek (% -0.62 ) 9, 791
-
17:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, YKBNK, ZOREN
-
17:40XU100
Endeks 9, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 97, 913.00 milyon TL de
-
17:39GARFA
Yüzde -7.65 oranında düşüşle 187.00 lira fiyatla işlem gören hissede 435, 643 adet işlem
-
17:38AKYHO
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 946, 842 adet işlem