***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 16:06
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2020
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,83
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,93
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,93
Varsa İade Tutarı (TL)
38777,23
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
38777,23
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
231080,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,48
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 37,48
- Kurucu (%)
% 81,78
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 18,22
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,62
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,49
d) Diğer Giderler (%)
% 46,41
Açıklamalar
KUB FON GİDER ORANI BİLGİLERİ 2020 2. DÖNEM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855961
BIST
15:56118.657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 171,64
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
15:566,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8687
En Düşük
6,8524
15:567,7587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0077
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
15:56392,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,14
|Açılış
|: 392,61
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.222.936
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.151.030
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.109.590
|% 9,98
|
|PKENT
|208,00
|5.705.205
|% 9,94
|
|KLGYO
|5,01
|208.178.575
|% 9,87
|
|BJKAS
|3,23
|234.417.996
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|78.217.401
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|14.805.401
|% -6,15
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,22
|2.984.016.434
|% 3,74
|
|ODAS
|2,91
|1.485.734.425
|% 2,46
|
|TKFEN
|18,01
|1.270.337.251
|% 1,12
|
|GARAN
|8,34
|1.233.207.881
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,00
|758.439.290
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,22
|2.984.016.434
|% 3,74
|
|ODAS
|2,91
|1.485.734.425
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,89
|635.432.177
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|494.397.760
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,25
|578.637.297
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5738
|8,6168
|% 0,34
|
|Frank
|7,2565
|7,3002
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-6,44
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.563
|-8,20
|
|Tam
|2.619
|2.630
|-8,50
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,10
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,22
|
Seans Raporu
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16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 21 kaybederek (% -0.06 ) 134, 840
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16:06XU100
Endeks 118, 634 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 23, 807.00 milyon TL de
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16:06ALGYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 17.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 618, 217 adet işlem
-
16:05DOBUR
Yüzde 7.10 oranında artışla 17.20 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 682 adet işlem
-
16:04KLGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 271, 768 adet işlem