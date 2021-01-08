***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2021 14:58
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,18
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,18
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
721495,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 67,11
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 67,11
- Kurucu (%)
% 97,75
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 2,25
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 20,75
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,53
d) Diğer Giderler (%)
% 2,6
Açıklamalar
KRF FON GİDER BİLGİLERİ 2020 4. DÖNEM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898274
BIST
14:481.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,27
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.520
14:487,3450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
14:489,0050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0176
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
14:48447,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,02
|Açılış
|: 447,01
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler14:48
|INVEO
|58,30
|51.739.801
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|95.117.617
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|104.481.195
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|117,90
|1.732.910.251
|% 8,66
|
|EKGYO
|2,52
|1.608.832.528
|% -3,08
|
|THYAO
|12,93
|1.207.377.222
|% 1,97
|
|SISE
|7,46
|1.064.322.250
|% 1,08
|
|OTKAR
|426,20
|989.643.508
|% -1,09
|
|EKGYO
|2,52
|1.608.832.528
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,58
|275.543.211
|% 1,94
|
|PETKM
|5,25
|800.176.664
|% 0,00
|
|SISE
|7,46
|1.064.322.250
|% 1,08
|
|TSKB
|1,85
|255.308.788
|% -0,54
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3418
|7,3450
|% -0,04
|
|Euro
|8,9958
|9,0050
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9501
|10,0000
|% 0,15
|
|Frank
|8,2665
|8,3163
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,04
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.950
|3.024
|-32,32
|
|Yarım
|1.426
|1.463
|-15,64
|
|Çeyrek
|715
|732
|-7,82
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|