***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
05.04.2021 14:12
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,94
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,94
Varsa İade Tutarı (TL)
6370,7
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
6370,7
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
91988,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 75,83
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,83
- Kurucu (%)
% 96,52
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 3,48
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,15
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,9
d) Diğer Giderler (%)
% 3,12
Açıklamalar
KYA FON GİDER BİLGİLERİ 2021 1. DÖNEM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923293
BIST
16:581.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,17
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
16:588,1210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0315
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:589,5973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0144
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:58450,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,43
|Açılış
|: 450,70
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:58
|JANTS
|909,70
|310.901.688
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.811.794
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.692.589
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.772.488
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.733.914
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.623.467
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,01
|1.391.591.295
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,29
|1.030.880.983
|% -9,89
|
|KOZAL
|126,80
|808.624.170
|% 1,36
|
|GARAN
|6,90
|727.715.644
|% 0,27
|
|GUBRF
|76,20
|580.366.728
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,01
|1.391.591.295
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,15
|155.385.699
|% 2,68
|
|BJKAS
|8,29
|1.030.880.983
|% -9,89
|
|ODAS
|3,68
|390.102.082
|% 4,84
|
|GARAN
|6,90
|727.715.644
|% 0,27
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1192
|8,1210
|% -0,39
|
|Euro
|9,5860
|9,5973
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,2486
|11,3050
|% 0,07
|
|Frank
|8,6179
|8,6698
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1580
|2,1688
|% -0,43
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-3,01
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|292
|302
|-2.726,00
|
|Tam
|2.966
|3.041
|-6,36
|
|Yarım
|1.434
|1.471
|-3,08
|
|Çeyrek
|719
|735
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|-1,36
|
Seans Raporu
16:58
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-
17:12BAGFS
Yüzde 5.19 oranında artışla 23.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 340, 058 adet işlem
-
17:11AYGAZ
Yüzde 6.75 oranında artışla 16.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 028, 712 adet işlem
-
17:10HATEK
Yüzde 6.61 oranında artışla 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 594, 601 adet işlem
-
17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 18 artarak (% 0.63 ) 1, 472
-
17:08XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 730.00 milyon TL de