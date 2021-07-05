***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
05.07.2021 16:24
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.21
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,19
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,19
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
157609,61
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 56,82
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 56,82
- Kurucu (%)
% 99,77
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,23
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,69
c) Saklama Ücreti (%)
% 20,96
d) Diğer Giderler (%)
% 19,53
Açıklamalar
KRS FON GİDER BİLGİLERİ 2021 2. DÖNEM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946273
BIST
16:361.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,02
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.389
En Düşük
1.376
16:368,6674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0122
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
16:3610,2893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0090
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
16:36499,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,83
|Açılış
|: 499,63
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler16:36
|VAKFN
|11,77
|8.742.410
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.769.213
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.652.889
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,77
|87.000.221
|% 9,92
|
|BURCE
|20,16
|5.299.130
|% 9,92
|
|PKENT
|2.304,00
|2.261.076
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,04
|65.941.086
|% -6,67
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|NUGYO
|12,76
|3.677.009
|% -4,13
|
|THYAO
|14,00
|876.318.272
|% 1,89
|
|GARAN
|8,54
|733.814.948
|% 1,67
|
|KOZAL
|109,70
|613.134.245
|% -2,75
|
|SASA
|29,42
|566.341.945
|% 2,80
|
|ARCLK
|32,76
|303.925.845
|% 1,17
|
|GARAN
|8,54
|733.814.948
|% 1,67
|
|PEKGY
|1,30
|101.690.123
|% 7,44
|
|YKBNK
|2,21
|173.113.379
|% 0,91
|
|THYAO
|14,00
|876.318.272
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,63
|148.846.482
|% 6,05
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6650
|8,6674
|% -0,14
|
|Euro
|10,2613
|10,2893
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9725
|12,0325
|% 0,03
|
|Frank
|9,3698
|9,4263
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3062
|2,3177
|% -0,05
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,56
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|6,00
|
|Tam
|3.290
|3.372
|6,70
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|3,24
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|0,16
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:49HDFGS
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 525, 562 adet işlem
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.85 ) 1, 227
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, VKFYO, TSPOR, EUKYO, VAKFN, ARMDA, EDATA, BURCE
-
16:48
KONYA, VAKFN, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:48
KGYO, YKGYO, METUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında